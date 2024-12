Formiche.net - Siria, perché adesso gli Usa tornano a bombardare Is

È stato il presidente Joe Biden ad annunciare che gli Stati Uniti avevano condotto “dozzine” di bombardamenti aerei contro lo Stato islamico in. Sono stati 75 gli obiettivi colpiti, con 140 ordigni tra missili e bombe sganciati da F-15 Strike Eagle, A-10 Thunderbolt e perfino dai B-52 (le Fortezze volanti che il Pentagono ha posizionato in Qatar, per dare ulteriore profondità strategica al rafforzamento regionale che ha seguito il deteriorarsi della situazione generale dallo scoppio della guerra attorno a Israele).Gli Usa continueranno ad essere “clear eyed” sull’Is, dice Biden. Ed è un messaggio che serve anche come passaggio di consegne, considerando che poche ore prima aveva parlato il suo successore, il presidente eletto Donald Trump, il quale invece evidenziava che, fermo il fatto che “in ogni caso, laè un casino”, e che Barack Obama ne era responsabile (questo dice la dichiarazione di Trump, condivisibile o meno), “gli Stati Uniti dovrebbero avere nulla a che fare con esso”,“non è la nostra battaglia.