Sinner e il caso doping Rublev | Ha avuto stress e ansia Regole incomprensibili

Cresce l’attesa per la sentenza definitiva nelche riguarda Jannik. Il numero uno del mondo, dopo una prima assoluzione, riceverà, non prima di febbraio 2025, il giudizio del Tas, a cui ha fatto ricorso la Wada. La situazione dell’altoatesino, protagonista di una stagione da favola macchiata però proprio dalla positività riscontrata al Closterbol, sta scuotendo il mondo del tennis e non solo.Sulche sta riguardandosi è espresso anche Andrey, intervistato da Afp: “Non puoi augurare a nessun giocatore di vivere una situazione del genere”, ha detto il tennista russo, “non riesco a immaginare loo l’che ha provato durante tutto questo tempo. Se l’è cavata molto bene, ha continuato a giocare al suo miglior livello ed è riuscito a dominare il circuito nonostante tutto vincendo titoli.