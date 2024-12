Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza su strada? Ecco i 32 angeli custodi che vegliano sui passeggeri di Renault Rafale

Quando guidinon guidi da. solo. Il suv coupé della Losanga è infatti dotato di 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui la nuova funzione di alert automatico in caso di superamento dei limiti di velocità grazie al rilevamento per geolocalizzazione e riconoscimento della segnaleticale. Inoltre a sinistra del volante è stato introdotto il pulsante My Safety Switch , che consente al conducente di attivare con un solo gesto le impostazioni preferite di cinque ADAS insieme.si adatta in modo predittivo all’andamento dellagrazie al sistema Active Driver Assist, vera e propria guida autonoma di livello 2, che abbina l’Adaptive Cruise Control alla funzione di assistenza al mantenimento nella corsia. Integrato all’Active Driver Assist c’è anche la funzione di riconoscimento della segnaleticale con alert in caso di eccesso di velocità utilizzabile singolarmente oppure con il limitatore o il regolatore di velocità.