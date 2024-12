Savino Del Bene Scandicci, vittoria al tie break e sorpasso a Milano

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Numia Vero Volley: 3-2 (20-25,25-21,22-25,25-20,15-12)DEL: Magnani (L2) n.e., Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 4, Bajema 6, Graziani 4, Nwakalor 10, Carol 5, Baijens n.e., Antropova 34, Mingardi 5, Gennari. All.: Gaspari M.VERO VOLLEY: Cazaute, Gelin (L2) n.e., Guidi n.e., Marinova n.e., Heyrman n.e., Pietrini, Da Pos, Danesi 10, Konstantinidou 1, Fukudome (L1), Kurtagic 8, Sylla 17, Egonu 21, Daalderop 17. All. Lavarini S.ARBITRI: Curto – Cappello– Il successo al tiedellaDelvale ilal secondo posto in classifica.Una gara lunga, una vera e propria battaglia conclusa dopo due ore e quindici di gioco in favore di Herbots e compagne, in grado di rimontare coraggiosamente per ben due volte lo svantaggio in termine di parziali.