Salotto 2024 torna a Milano l’appuntamento più atteso dagli operatori Telco in italia

Prende il via la diciottesima edizione delannuale promosso da MIX – Milan Internet eXchange, che si terrà il 10 e 11 dicembre presso il centro congressi Allianz MiCo, per antonomasia punto di incontro per il business in.L’evento si prepara ad accogliere oltre 1.700 partecipanti registrati da più di 500 aziende in rappresentanza dei principali attori della filiera, per due giornate di dibattiti, approfondimenti e opportunità di networking.Nato nel 2007, ilè diventato un punto di riferimento per la community IP in, offrendo un’occasione unica di confronto tra dirigenti, tecnici e giornalisti di settore, con un programma ricco di contenuti e momenti di scambio professionale.Per Alessandro Talotta, Executive President & Chairman MIX, l’edizione delha già le carte in regola per superare tutti i record: “Questa diciottesima edizione delsi presenta come un evento unico nel suo genere, capace di confermare il ruolo centrale dell’nel panoramaeuropeo.