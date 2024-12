Lettera43.it - Persona dell’anno 2024 per il Time: tra i 10 finalisti Trump, Musk e Netanyahu

Giovedì 12 dicembre la rivistaannuncerà la, che succederà a Taylor Swift. Come rivelato da Nbc durante il programma Today, è in corso una valutazione fra 10, tra cui spiccano imprenditori eggi politici, ma nessuna star di Hollywood oppure della musica internazionale. Fra di loro anche tre ex vincitori come Elon, Mark Zuckerberg e Donald. L’ultimo a finire in copertina in due occasioni è stato Barack Obama, insignito del riconoscimento nel 2008 e nel 2012, quando vinse le elezioni presidenziali. La più giovane di sempre è Greta Thunberg, classe 2003 che vinse a soli 16 anni. Ecco i 10in ordine alfabetico per cognome.Taylor Swift (@taylorswift13) is’s 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX—(@) December 6, 2023per il: chi sono i 10 candidatiKamala Harris, vincitrice nel 2020 al fianco di Joe BidenFra i 10 potenziali vincitori del premio comeper ilc’è Kamala Harris, reduce però dalla sconfitta alle presidenziali contro Donald