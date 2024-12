Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 9 al 15 dicembre 2024

ARIETE – Cesare Cremonini due volte primo in classificaPartiamo dalla notizia: Cesare Cremonini è tornato più forte che mai, tanto che il suo nuovo album Alaska Baby ha debuttato al primo postoFIMI e non solo. Anche la hit Ora che non ho più te ha raggiunto la cimaclassifica, a dimostrazione dell’ottimo periodo d’oro del cantautore (anche con i sold out dei concerti negli stadi dell’anno prossimo). Tutto questo per dirvi che anche voi dell’Ariete vivrete una super. Ve l’avevo anticipato: sarebbe stato un fine dicol botto e lo sarà anche in questi sette giorni. Per esempio? Mercoledì e giovedì ci sarà un picco di luna buona, favorevole e fortunata e nel weekend Venere vi farà fare incontri clamorosi (per esempio con un Capricorno). Per le coppie, invece, prevista tanta felicità, grazie alla ritrovata stabilità col proprio partner.