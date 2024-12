Terzotemponapoli.com - Napoli: una rosa, due entità

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilsconfitto due volte in tre giorni dalla Lazio: di seguito un articolo tratto dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Due sconfitte in tre giorni (meritate), con l’eliminazione dalla Coppa Italia e la perdita della vetta del campionato, fanno scattare una mini-crisi in casa. Dopo la 15a giornata, Conte da lepre si trasforma in cacciatore e ora è costretto a inseguire la bellissima Dea di Gasperini. Ildalla Lazio.alla LazioSe giovedì c’era l’alibi di aver cambiato tutti gli 11 titolari, ieri sera al Maradona sono venute alla luce le lacune della squadra, ben nascoste in diverse partite. Innanzitutto la mancanza di qualità negli ultimi 30 metri, con la conseguente difficoltà di innescare Lukaku, mai andato alla conclusione e annullato da Gila. Se poi anche Lobotka e Kvaratskhelia sono in giornata no, ecco che viene a mancare fosforo e fantasia ed emergono i limiti della, con i rincalzi che non sono assolutamente al livello dei titolari.