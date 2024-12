Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Clyburn e Zizic, apporto costante

Cordinier 6,5 (in 18’ 1/4 da due, 1/2 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Buone percentuali al tiro e soprattutto le scelte fatte non sono mai forzate. E’ tornato quel giocatore che portava energia stando nel sistema. Belinelli 7 (in 16’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist). Minuti di grande sostanza senza stare in campo più del previsto. Quello che a lui deve essere chiesto. Pajola 6,5 (in 27’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 3/4 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Una botta presa a inizio gara lo limita, poi dimentica tutto e torna a essere quel giocatore che lotta su tutte le palle vaganti.7,5 (in 17’ 3/6 da due, 1/5 da tre, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Qualcuno dirà che giocava contro Banchi.