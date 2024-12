Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: domenica all’insegna dei fratelli Esposito!

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei.perfetta per i, protagonisti con tre gol complessivi.RIEPILOGO– L’può sorridere per molteplici motivi riguardando il weekend di calcio appena conclusosi. Non solo per la vittoria sul Parma e gli altri risultati nella zona alta della classifica di Serie A. Ma anche per il rendimento dei propri giocatori in prestito. A partire da Sebastiano, il cui ritorno dall’infortunio coincide col ritrovato entusiasmo dell’Empoli. I toscani ipotecano la vittoria contro il Verona (1-4 finale) grazie alla splendida doppietta dell’attaccante classe 2002 nei primi venti minuti di gioco. Si ferma invece solo a una rete il fratello Francesco Pio, che apre il 5-0 con cui lo Spezia spazza via il Cittadella.