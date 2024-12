Lopinionista.it - Il chitarrista Osvaldo Di Dio e i musicisti storici di Pino Daniele insieme per un progetto unico

NAPOLI – Il 2025 si apre con un omaggio straordinario al genio di: “Blues for”, unlive e discografico senza precedenti, che unisce ile produttore napoletanoDi Dio agli iconiciche hanno segnato la storia artistica del grande cantautore partenopeo.Ilprende il via con due appuntamenti live straordinari prodotti da Barley Arts: il 5 gennaio al Teatro Verdi di Martina Franca (TA), in una serata ricca di significato nel decimo anniversario della scomparsa di, che vedrà anche la partecipazione di Raiz come ospite speciale; e il 9 gennaio al Blue Note di Milano, per due set già sold out (20:30 e 22:30). Questi appuntamenti celebrano l’intensità e la versatilità del blues di, attraverso una rilettura autentica e appassionata dei suoi brani più amati, da Je so’ pazzo a Nun me scuccià, passando per A me me piace o’ blues e Yes I know my way.