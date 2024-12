Movieplayer.it - Grande Fratello, Helena a Lorenzo nel tugurio: "Ti voglio bene, ma non c’è più sentimento"

Da circa due giorni neldel reality show è in atto un confronto tra, una situazione che sta tenendo i due concorrenti al centro dell'attenzione La convivenza neltraPrestes,Spolverato Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, iniziata sabato e che, forse, si concluderà durante la diretta di questa sera, ha dato luogo a un confronto acceso e profondo tra, due protagonisti che, negli ultimi tempi, hanno vissuto una relazione tormentata, fatta di incomprensioni e rimpianti.cerca di chiarire i suoi sentimenti La modella brasiliana ha esordito con una dichiarazione sincera: ", tu devi capire questo: se continui a mischiare le cose, non andrà. Io credo di conoscerti e vedo lati in te che puoi moderare. Non dico .