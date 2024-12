Unlimitednews.it - Expo Osaka, sindaco Pomezia “Regione Lazio attenta ai territori”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata importantissima. Daparte il lancio dei voucher per l’2025 di. Ringrazio laper la sua attenzione verso i, soprattutto per le zone industriali. In questo momento è importantissimo avere queste attenzioni verso il nostroo. Perè importante perché ha una vocazione industriale da tantissimi anni e stiamo cercando di riportare la città ai vecchi fasti, proprio grazie allache capisce le potenzialità di questoo”. A dirlo Veronica Felici,di, in occasione della presentazione da parte delladel “Voucher2025” per la selezione delle imprese laziali che parteciperannoall’Esposizione Universale che si terrà in Giappone.spf/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo