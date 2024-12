Inter-news.it - Esposito lanciano un segnale ma non sono soli: Inter, adesso o mai più!

La domenica speciale dei fratelliriapre un dibattito sui giovani talenti in uscita dal Settore Giovanile e di conseguenza quello sulla seconda squadraUnder-23. E non si tratta nemmeno degli unici nomi usciti daello a brillare nel weekend calcistico italianoMILANO – Il recupero della partita di Firenze può valere la vetta per l’(31 punti) tanto quanto per la Fiorentina (31), dopo il passo falso del Napoli (32) contro la Lazio (31), ma in coabitazione con l’Atalanta (34) capolista. L’incredibile stagione di Mateo Retegui (Atalanta) pone l’oriundo italo-argentino anche in vetta alla classifica dei marcatori della Serie A con 12 reti. Al secondo posto l’ista Marcus Thuram, che segue a quota 10. Più distaccati gli altri nerazzurri, a partire dal capitano Lautaro Martinez, al momento fermo a 5 in compagnia dell’ex Romelu Lukaku (Napoli).