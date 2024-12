Ilnapolista.it - Del Piero: «La Juve è nei guai. La squadra non fa più paura agli avversari»

“Ascoltare il grido d’allarme di uno che di nome fa Alessandro e di cognome Delprovoca un certo effetto“. Lo scrive il Giornale che riporta le parole di Delalla Cbs dopontus Bologna (2-2).«Laè nei. Lanon fa più, che sentono di potersela giocare alla pari».Leggi anche: Lantus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che contaDel: «In questo momento, gli mancano troppi giocatori»#Deltalking about the current state ofntuspic.twitter.com/UsD7FDVmX7— The AJC (@TheAJC) December 8, 2024«Lee oggi non sono preoccupate di affrontarla, i giocatori non sono spaventati. Calciatori come Ndoye in questa partita, per esempio, sono ‘comodi’ nel confrontarsi con i bianconeri in campo. Ora sanno di poter vincere, anche perché sfidare un club così vincente e blasonato regala tante motivazioni in loro favore», ha risposto delal giornalista che gli chiedeva cosa fosse successo a questa