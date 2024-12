Calciomercato.it - Conte ancora KO, ma ottimista: “Napoli, la strada è quella giusta. Noi meglio della Lazio”

Le parole dell’allenatore delin conferenza stampa dopo il match al Diego Armando MaradonaA seguitosconfitta contro laper 0-1, Antoniosi presenta in conferenza stampa con volto amareggiato, ma sicuro di aver tracciato bene laper il futuro. Dalle parole emerge ugualmente soddisfazione per il lavoro intrapreso.Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itCos’è mancato per vincere – “La partita di oggi conferma che stiamo sulla. Nell’ultimo terzo di gara potevamo faree ci stiamo lavorando tanto. Inevitabile che potevamo fare sicuramente molto. Inciampi ce ne sono stati e ce ne saranno in futuro. Laè tracciata. Ci sta anche perdere contro la”.Spiegazione sul poco cinismo – “Siamo arrivati dopo su tanti palloni e non solo gli attaccanti, ma anche i centrocampisti.