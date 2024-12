Anteprima24.it - Comune di Cava de’Tirreni: partito i tirocini del Programma GOL

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi comunica che presso ildide’ Tirreni hanno avuto inizio iprevisti dalla Regione Campania con l’Avviso pubblico avente ad oggetto“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori –GOL” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.I tirocinanti per ilGol -“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” sono gestiti dalmediante il Centro per l’Impiego e successiva verifica della presa in carico da parte dei Servizi Sociali dell’Ente.I requisiti di partecipazione previsti nel Regolamento regionale consistevano nell’essere lavoratori distanti dal mercato del lavoro, con bassa percentuale di occupabilità e bisogni complessi, ovvero in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa; e di essere in carico agli assistenti sociali deldide’ Tirreni.