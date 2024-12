Abruzzo24ore.tv - Ciclone di maltempo e freddo: cosa ci aspetta questa settimana?

Roma -meteorologica dinamica con vortici di bassa pressione e clima variabile. Attese piogge, nevicate a bassa quota e schiarite in alcune regioni. Lain arrivo sarà caratterizzata da un vortice di bassa pressione che porterà precipitazioni diffuse, nevicate sui rilievi e temperature vicine alla media stagionale. Ilinteresserà soprattutto le regioni del Nord, le coste tirreniche e le isole maggiori, mentre condizioni più stabili si faranno spazio in altre aree del Paese. Previsioni per lunedì, 9 dicembre Nord Italia: Nuvole e rovesci interesseranno l'Emilia-Romagna, la Liguria e il basso Piemonte. Sui rilievi si attendono nevicate dai 500-700 metri. Le Alpi e l’alta Val Padana vedranno invece locali schiarite. Le temperature saranno in leggero rialzo, con massime comprese tra 6 e 11 gradi.