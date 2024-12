Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Gils passa alla Red Bull-Bora-Hansgrohe: è ufficiale

Roma, 9 dicembre 2024 - Dopo una prima parte di autunno molto serena, il ciclomercato si infiamma proprio ora che le squadre stanno cominciando a fare sul serio con vista sul 2025, tra presentazioni dei nuovi roster, dei kit di gara e delle bici. In primis era stata la volta di Tom Pidcock,to dIneos Grenadiers al Q36.5 Pro Cycling Team: oggi i riflettori se li prende Maxim Van, che dopo lo svincolo (non senza polemiche) dLotto Dstny si accasaRed. Le dichiarazioni di Vane Denk Il belga ha firmato un triennale, andando così a chiudere ufficialmente il roster della squadra tedesca. "Sono orgoglioso dell'interesse di questa formazione, con la quale ho sentito un legame forte fin dal primo momento. Ora voglio lavorare sodo insieme a loro per raggiungere insieme grandi obiettivi: la mia nuova avventura comincia domani".