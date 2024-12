Lanazione.it - “Calenzano, ecco cosa ci ha salvato da un dramma ambientale”: parla l’esperto

Firenze, 9 dicembre 2024 – La colonna di fiamme e fumo si è vista a chilometri e chilometri di distanza. Uno spettacolo impressionante, che ha destato non poche preoccupazioni e timori. I primi a fare le spese della tremenda esplosione avvenuta questa mattina nell’impianto della raffineria Eni asono stati ovviamente i lavoratori del deposito stesso: la conta è, al momento, di 2 morti, 3 dispersi e diversi feriti. Ma quando ci sono incidenti di questo tipo è inevitabile che gli effetti ricadano anche sull’ambiente circostante. Ne parliamo con Annalisa Romiti, ingegneree referente del settore Studi Ambientali di ICARO di Icaro srl.. Dottoressa che impatto ha un’esplosione del genere a livello? “Lapositiva, se così si può dire in una simile tragedia, è che l’esplosione è avvenuta presso l’area di carico e scarico e non c’è stato sversamento dei liquidi nell’area dei serbatoi, dove i volumi di idrocarburi hanno altri ordini di grandezza.