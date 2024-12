Ilrestodelcarlino.it - Bresciani show, la Cbf Balducci torna a correre

CBF3 CASALMAGGIORE 0 CBFHR : Fiesoli 3, Mazzon 15, Bonelli 1, Battista 15, Caruso 9, Decortes 15,(L), Bulaich Simian 3, Morandini, Allaoui, Busolini. Non entrate: Sanguigni, Costantini (L), Orlandi. All. Lionetti. CASALMAGGIORE: Nosella 2, Nwokoye 7, Pincerato 2, Costagli 8, Perletti 1, Montano Lucumi 13, Faraone (L), Marku 3, Dalla Rosa 1, Cantoni. Non entrata: Ribechi. All. Napolitano. Arbitri: Fontini, Bonomo. Parziali: 25-13 25-17 26-24. Note: spettatori 472. MVP:. La Cbfriprende la marcia vincente dopo lo stop di sette giorni fa, superando 3-0 al Fontescodella il Casalmaggiore nella prima giornata di ritorno della Serie A2 Tigotà, bissando così il risultato della gara di andata. Le maceratesi hanno ora 21 punti: sono terze a -5 dalla capolista Messina,ta in testa dopo la sconfitta al tie break di San Giovanni (ora seconda a +4 sulle maceratesi).