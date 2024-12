Movieplayer.it - Brendan Fraser ammette di essere ancora sorpreso per la vittoria agli Oscar e parla del ruolo di Eisenhower

Leggi su Movieplayer.it

In una nuova intervistahato della sua carriera dopo ladell'grazie a The Whale di Darren Aronofsky.hato del nuovo capitolo della sua carriera iniziato con The Whale e ladell', che comprende anche il film su cui sta lavorando dedicato alla storia di Dwight D.. La star, intervistata da Deadline durante il Red Sea Film Festival, ha ammesso dida quanto gli è accaduto. Il prossimo progetto diL'attore ha conquistato l'Academy grazie alla sua interpretazione nel film diretto da Darren Aronofsky e ha appena concluso il suo lavoro sul set di Pressure, il film sulle decisioni che hanno portato al D-Day.ha sottolineato: "Interpretare .