Arriva il “Tir del Grande Cuore di Roma”, il progetto di Salvamamme che aiuta i bisognosi

, 9 dicembre 2024 – Al via il “Tir deldi”,itinerante di, che l’11 e il 12 dicembre per le Sante Feste e in un momento unico che ci avvicina al Giubileo della Speranza, organizza un’operazione di solidarietà per migliaia di persone e un centinaio di associazioni, in Italia e all’estero. Queste le tappe: 11 dicembre ore 10-13 (Municipio I) Piazzale Ostiense (lato Viale Giotto) – ore 14-17 (Municipio IX) Mercato Laurentino (Via Francesco Sapori); 12 dicembre ore 10-13 (Municipio XV) Largo Carlo Sacconi – ore 14-17 (Municipio VI) Parcheggio Grotte Celoni.Per tutte le famiglie, le associazioni e parrocchie sono stati creati pacchi personalizzati di vestiario nuovo, di giocattoli, prodotti di igiene e di dolci natalizi. Tra i beneficiari delle oltre 100 associazioni persone senza fissa dimora assistiti dal Vaticano, case-famiglia, case protette e centri per migranti.