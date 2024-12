Ilnapolista.it - Ancelotti: «Sono preoccupato al 50%, contro l’Atalanta potrebbe essere la gara più difficile della stagione»

Il tecnico del Real Madrid Carloin conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League: «al 50%,lapiù»Quanto sarà impegnativo il match di domani?«Molto, molto.sta facendo molto bene, è migliorata molto rispetto alla Supercoppa.in un buon momento e hanno entusiasmo. Ma la nostra è un’opportunità per fare punti e qualificarci». Vinicius sarà titolare?: «Sta bene. L’allenamento di oggi sarà molto importante, come Rodrygo. Bellingham sta bene, al 100%. Gli unici dubbiVinicius e Rodrygo. Dopo l’allenamento, decideremo».Cosa è cambiato con Bellingham nell’ultimo mese?«Poco. Ciò che è cambiato è la dinamicasquadra: ora siamo più mobili in avanti e lui ne approfitta.