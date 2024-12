Un pasticcio – La stella del Newcastle non usa pugni mentre elenca i compagni di squadra dopo la sconfitta del Brentford

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Bruno Guimaraes ha definito la prestazione delcontro ilsabato un “” e ha invitato i suoidia dare una svolta alla loro stagione “deludente”.Sabato i Magpies hanno regalato uno spettacolo horror difensivo perdendo 4-2 al Gtech Community Stadium.Rivelato: Manchester United ehanno autorizzato l’acquisto di unanascente per soli 40-45 milioni di euro!Di conseguenza, i Magpies ora languono al 12° posto, un punto sopra il Manchester United e sette dietro al Manchester City nel posto finale della Champions League.Ilha preso solo due punti nelle ultime quattro partite,non ha subìto reti inviolate nelle ultime cinque, subendo 11 gol in quel periodo.Guimaraes non si è risparmiato nel valutare ladi sabato.