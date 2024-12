Spazionapoli.it - UFFICIALE – Udinese-Napoli, c’è decisione del Prefetto: la scelta sul settore ospiti

Leggi su Spazionapoli.it

andrà in scena la prossima settimana. Intanto, è arrivata ladelsulriservato ai tifosi azzurri. Manca sempre meno alla sfida di campionato trache andrà in scena sabato prossimo alle ore 18.00. L’attesa per il match è molto alta, ancor più perché in Friuli arrivata una delle prime della classe del campionato italiano. Infatti, pochissimi minuti fa, la società bianconera ha comunicato le modalità d’acquisto dei tagliandi per i tifosi.All’interno del comunicato, però, c’è una sorpresa per tutti i tifosi del. Quest’ultimi, nella settimana scorsa si son resi protagonisti di alcuni eventi spiacevoli, motivo per il quale ladelè stata chiara. Di seguito il comunicato emanato dal club dopo ladelle autorità competenti in materia.