Ilgiorno.it - Trasporto pubblico: sindaci a raccolta: "Interventi urgenti, noi in prima linea"

Leggi su Ilgiorno.it

immediati e strategie lungimiranti". È la sintesi dell’incontro e delle prospettive condivise in occasione della riunione, nei giorni scorsi, dei rappresentanti delle istituzioni locali (con Gaggiano nominato dal prefetto di Milano, Comune capofila del bacino del Magentino e Abbiatense in tema) e l’assessore regionale Franco Lucente. "Siamo inper sollecitare iniziative concrete evolte a ripristinare un servizio diefficiente e rispondente alle esigenze degli utenti, richiamando le società coinvolte a un’azione tempestiva", ha sottoto il sindaco di Gaggiano Enrico Baj. Gli aggiornamenti dalla Regione sono positivi e negativi: le linee ferroviarie saranno potenziate (anche con investimenti del Pnrr) ma i lavori porteranno disagi per tutto l’anno prossimo.