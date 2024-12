Oasport.it - Tennistavolo, Mixed Team World Cup 2024: trionfo Cina in finale contro la Corea del Sud in finale

Ultima giornata dellaCupdia Chengdu (). In mattinata sono andate in scena le semifinali, mentre nella sessione pomeridiana sono arrivati i verdetti delle finali, con una superche ha dominato come da pronostico.In semila formazione cinese ha superato con un imperioso 8-1 la Romania: si è cominciato con il 3-0 di Wang Manyu su Adina Diaconu per proseguire poi con un altro 3-0 di Lin Shidong su Eduard Ionescu e la contesa si è chiusa con la vittoria 2-1 del doppio Sun/Wang su Ionescu/Szocs.Nell’altra semiè stata ladel Sud ad avere la meglio di Hong Kong per 8-5: si è cominciato con il 3-0 di Shin/Cho su Ng/Yiu, ma poi tutto si è riequilibrato con la vittoria di Doo su Suh per 3-0. Fondamentali i successi di An Cho per 2-1 e Shin Jeon per 1-0 per decidere tutto.