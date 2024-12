Oasport.it - Slittino: poker austriaco nel singolo maschile ad Igls. Vince Nico Gleirscher, settimo Dominik Fischnaller

È un festivalneldi Coppa del Mondo in quel di. I beniamini del pubblico fanno esaltare i tifosi andando a conquistare i primi quattro posti in classifica: are è, al quarto successo individuale nel massimo circuito internazionale (nel 2022 aveva trovato la doppietta tra prova classica e sprint).è riuscito a rimontare nella seconda run, beffando l’uomo più atteso, Jonas Mueller, che è stato costretto ad arrendersi di 95 millesimi. A completare ilecco l’altro, David, e Wolfgang Kindl. La Germania deve arrendersi: solo quinto, ad un distacco siderale (688 millesimi), Max Langenhan, mentre è sesto Felix Loch.Il migliore degli azzurri èche però non va oltre una settima piazza, non del tutto connte, su un catino che spesso e volentieri l’ha favorito.