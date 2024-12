Ilgiorno.it - Rogolo: polemiche su Facebook per multe e sanzioni comunali

, le accuse diingiuste viaggiano su, e anche l'amministrazione comunale risponde tramite il social. Sul gruppo "Sei dise.", una segnalazione di una multa per parcheggio su un marciapiede ha scatenato numerosi commenti. Il sindaco Roberta Dugoni e i consiglieri di maggioranza hanno sottolineato nel loro post sulla paginadel Comune come siano emerse "folli teorie" su inesistenti "categorie di cittadini" e sospetti infondati sulle. Hanno ribadito che il Codice della strada è valido sempre e ovunque, anche sulle strade secondarie. Le Forze dell’Ordine, infatti, svolgono il loro lavoro con serietà, e la sera del 9 novembre hanno emesso sette contravvenzioni, sei delle quali in via Roma. In questa via, il numero dellesupera ormai la cinquantina, e i proventi delledei Carabinieri vanno allo Stato.