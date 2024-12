.com - Promozione / Tavullia Valfoglia – Vismara finisce in parità: 1-1

In vantaggio gli ospiti, che confermano l’imbattibilità in campionato, nel primo tempo con Del Pivo; poco dopo pareggia Salvatori. Gara condizionata dal maltempo. Espulso PalazziVALLESINA, 8 dicembre 2024 –train una gara ben giocata fino a quando il terreno di gioco lo ha permesso.Il vantaggio degli ospiti nasce da un calcio piazzato con Del Pivo che di testa anticipa tutti. Ilpoco dopo pareggia con un bel goal di Salvatori su assist di Giunchetti. Nella ripresa di fatto non si gioca più a causa di un campo sempre più pesante. Ilal 75’ resta in 10 per espulsione di Palazzi.Ilmantiene l’imbattibilità in campionato e aggancia al secondo posto in classifica la Jesina, ilè quarto.– Arcangeli, Salvatori, Ferrini, Marcolini, Passeri, Principi, Sgaggi (68’ Serafini), Morelli (80’ Baldelli), Veglió (80’ Ricci), Giunchetti, Cirulli.