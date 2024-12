Inter-news.it - Pastore ammette: «Mai rivisto la finale contro l’Inter. Ma soddisfatto!»

Leggi su Inter-news.it

Javier, ex calciatore del Palermo, ha parlato del cammino che i rosanero avevano intrapreso nella Coppa Italia 2010-2011, riconoscendo di non aver piùlapersa.IL RACCONTO – Javierha rilasciato un’intervista al talk show Torretta Caffè, prodotto dal Palermo, parlando del percorso che portò alladi Coppa Italia 2010-2011. Il suo commento testimonia una soddisfazione per il cammino svolto, a prescindere dal risultato: «Abbiamo eliminato squadre forti come Roma e Milan. Non ho mailaperò resta il ricordo, tutta la mia famiglia è venuta a vedere questa partita. Quei tre giorni a Roma tutte le piazze erano rosanero».sul ricordo di Inter-PalermoLA SODDISFAZIONE –ha poi proseguito sottolineando quello che gli resta del percorso conclusosi con la sconfitta in: «Il risultato conta sempre, ma il percorso fatto è stato bellissimo.