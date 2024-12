.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli ancora a un passo dall’impresa: Cassano Magago vince solo di 2 (26-28)

I ragazzi di Palazzi, dopo essere stati in svantaggio di 6 reti, si portano a -1 a un minuto dalla fine, sfiorando un clamoroso pari, 7 dicembre 2024 – Lasfiora un’altra impresa, ma il risultato alla fine è sempre lo stesso, una sconfitta. I ragazzi di Palazzi, infatti, cedono 26-28 alla capolistaMagnago nella 14^ giornata di Serie A.I padroni di casa danno filo da torcere ai lombardi, recuperando dal -6 di inizio secondo tempo al -1 a un minuto dalla fine, sbagliando il tiro del possibile pareggio prima del definitivo +2. Alla vigilia del derby contro Chiaravalle, dunque, non cambiano le posizioni di classifica, con i cingolani a inseguire a -1 al 12° posto in zona play-out. Primo tempo Non è stata una bellissima sfida dal punto di vista tecnico, dato che entrambe le squadre hanno commesso tanti errori.