Calciomercato.it - No ad Allegri, uno spagnolo passato dalla MLS: l’Inter sceglie l’erede di Inzaghi

Leggi su Calciomercato.it

Al tecnico piacentino potrebbe venir voglia di una esperienza all’estero, magari in Premier. Chi al suo posto? La possibile ‘sfida’ tra Marotta e OaktreeNel calcio le certezze si contano sulle dita di una mano. Non esistono quando parliamo di allenatori, più di tutti legati ai risultati. Ci sono invece tentazioni, ambizioni e voglie di provare qualcosa di nuovo, specie dopo tanti anni sulla stessa panchina. Alla fine della stagione in corso, a luglio visto che ci sarà il Mondiale per Club saranno quattro quelli aldi Simone.Chi al posto di: no ad, occhio al tecnico rivelazione della Premier – calciomercato.itQuattro anni, quattro stagioni ricche di successi, seppur al piacentino rimproverano ancora lo Scudetto perso nel 2022, anche perché conquistato dal Milan.