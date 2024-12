Ilnapolista.it - Napoli, per la difesa monitorati anche Bijol e Ismajli: per quest’ultimo la strada è più semplice (Tmw)

Ilè alla ricerca di difensori centrali per gennaio, quando si riaprirà il calciomercato. In Coppa Italia Antonio Conte ha optato per il turnover totale contro la Lazio, schierandoRafa Marin e Juan Jesus; i due, però, non convincono l’allenatore, che vorrebbe dei calciatori più pronti qualora dovessero esserci infortuni da parte di Rrahmani o Buongiorno.Ilmonitoraper laLe voci di mercato concentrano l’attenzione su Danilo (in scadenza con la Juventus nel 2025), Kiwior (ex Spezia, ora all’Arsenal), oppure uno tra Coppola dell’Hellas Verona o l’ex Lazio Luiz Felipe. Ma a questi, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, vanno aggiunti altri due nomi, forsepiù raggiungibili:In Italia ci sono altre due opportunità.