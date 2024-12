Liberoquotidiano.it - "Miliziani nella casa dell'ambasciatore italiano": la situazione a Damasco, cosa sta succedendo

Paura per i nostri connazionali in Siria nelle ore in cui i ribelli hanno raggiunto la Capitale prendendo il potere spodestando il regime di Bashar al Assad: "Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardinoa residenzad'Italia" a, ha spiegato Antonio Tajani durante un punto stampa successivo alla riunione'Unità di crisia Farnesina sullain Siria. "Non ci sono state violenze nè nei confrontinè verso i Carabinieri. Hanno portato via tre automobili. Laè completamente sotto controllo", ha aggiunto il ministro degli Esteri. "Siamo pronti, naturalmente, a fare tutto ciò che serve se i nostri connazionali dovessero essere in pericolo e dovessero lasciare la Siria. In questo momento non abbiamo richieste", ha aggiunto il titolarea Farnesina.