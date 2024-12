Marco Reus scaccia la maledizione | quali sono i campioni che non hanno mai vinto un titolo nazionale FOTO

Leggi su Sportface.it

Dopo dodici stagioni, 429 presenze e 170 gol con il Borussia Dortmund,vince il suo primodella carriera al quarto mese in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Il fuoriclasse tedesco esce così dall’elenco diche nonmai riusciti a vincere un campionato, anche se la sua carriera sarà sempre segnata dal rimpianto di non averla Bundesliga, più volte sfiorata in una nazione spesso e volentieri dominata dal gigante Bayern Monaco. Proprio nel club bavarese c’è un calciatore illustro ancora a secco di titoli nazionali: Harry Kane, che non ha maiun trofeo in carriera, se non per la Scarpa d’oro sollevata nella scorsa stagione. Tra le stelle in attività spicca anche Antoine Griezmann, mentre tra i nomi del passato il caso più clamoroso è quello di Steven Gerrard, capace di vincere una Champions League e zero Premier League.