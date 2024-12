Quotidiano.net - Investe una 15enne con la minicar e scappa: denunciata una coetanea

Napoli, 8 dicembre 2024 -unaine poisenza prestare soccorso. Alla guida del veicolo c’era una, che è stata rintracciata e. È successo ieri sera a Giugliano in Campania, nel Napoletano. Due tredicenni investite sulle strisce pedonali: una è molto grave La ragazzina si trovava in piazza Gramsci quando è stata travolta dalla. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertata in tarda serata dall’ospedale di Giugliano, dove laè stata portata per essere medicata. I militari sono stati in grado di ricostruire il percorso dell'auto in fuga, scoprendo che alla guida c’era un'altra. La minorenne è stata rintracciata e. La vittima è stata portata successivamente all'ospedale tra Lamon e Sovramonte.