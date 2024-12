Glieroidelcalcio.com - Il gagliardetto del Berchem: i giallo neri di Anversa

Ildel: idiè un sobborgo della città di. Ha una compagine calcistica che ha tentato di emulare le gesta dell’altra squadra cittadina il ben più noto Royal Antwerp la prima squadra di calcio in Belgio.I(soprannome dato dai propri tifosi) hanno ottenuto nella loro storia pochissime affermazioni. Possono essere definiti come gli eterni secondi per i tre secondi posti ottenuti nella massima divisione belga a cavallo tra la fine degli anni Quaranta e dei Cinquanta nonché per le mancate vittorie nella Coppa del Belgio.Questoutilizato nel 1950 ci porta indietro a quello che fu il periodo d’oro delcon una presenza fissa nella massima serie nazionale. L’esemplare venne con ogni probabilità scambiato nel corso di una gara amichevole contro gli olandesi del PSV Eindhoven.