Ilgiorno.it - Giovanna Pedretti, in sua memoria aiuti alle famiglie in difficoltà: “Sei andata via, i tuoi gesti restano”

Leggi su Ilgiorno.it

Sant’Angelo Lodigiano – “Te ne seivia ma isono sempre qui”. Torna la pizza sospesa, l’iniziativa di solidarietà inventata e portata avanti per anni da, 59 anni, la titolare dell’ex pizzeria “Le Vignole“ di Sant’Angelo Lodigiano, che il 14 gennaio scorso si è tolta la vita nella acque del Lambro dopo essere finita in un tritacarne social legato a una recensione risultata “non genuina” su Google. A portarla avanti, a favore di due associazioni, il marito, Aniello “Nello“ D’Avino, con cui condivideva tutto, casa e lavoro, e la figlia, che hanno deciso di riprendere l’idea dopo aver riaperto nei mesi scorsi l’attività, che ora si chiama “dal Nello”. “Un gesto buono come la pizza”, si legge nella locandina che pubblicizza l’evento dedicato alla “di”.