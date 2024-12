Lanazione.it - Firenze, al cinema la relazione padre figlio di ‘The Mehta Boys’ in prima europea

, 8 dicembre 2023 – Une uncon unacomplicata costretti a passare 48 ore insieme. Cosa può andare storto? Sarà ladi “The Metha Boys”, debutto alla regia del celeberrimo volto di Bollywood Boman Irani, l’evento speciale di lunedì 9 dicembre al River to River Florence Indian Film Festival, l’unica manifestazione in Italia interamente dedicata allatografia e alla cultura del Subcontinente, con la direzione di Selvaggia Velo. Appuntamento alle 20.30 alLa Compagnia di(Via Camillo Cavour 50/R) con la vicenda del giovane architetto Amay, che dopo la perdita della madre si trova costretto a vivere per due giorni a stretto contatto con l'unica persona al mondo che non può sopportare: suoShiv. Tra una sequela di incidenti e disastri Amay tenta di diventare adulto mentre Shiv sta perdendo ogni contatto con l'uomo che era una volta.