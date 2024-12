Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Cagliari 1-0: il gol di Cataldi regala ai viola l'ottava vittoria di fila

Firenze, 8 dicembre 2024 – Laprova a mettersi alle spalle la grande paura per quanto successo una settimana fa ad Edoardo Bove (il padre era quest’oggi in tribuna al Franchi) e centra l’diin campionato piegando 1-0 il. Ai, che non centravano un filotto di otto vittorie dal 1960 e adesso sono a -3 dallAtalanta prima della classe con la gara contro l’Inter da recuperare, è bastata la rete dedicata proprio a Bove e segnata al 24’ da. Un gol che ha suggellato la supremazia nei primi 45’ dei toscani che, tuttavia, non sono riusciti a chiudere anzitempo la pratica e nella ripresa sono stati costretti sulla difensiva da unsalito di colpi ma a sua volta incapace di riacciuffare il risultato per mancanza di cinismo sottoporta. Primo tempo La grande pazienza in fase di costruzione per cercare di allargare le maglie della difesa avversaria e colpirla alle spalle e l’eccellente aggressività e intensità nei momenti di non possesso segnano il passo dell’intraprendente avvio della, la quale prova subito a lanciare un segnale ale a fare la partita.