Oasport.it - Ferrari, questo è la base per provare a vincere davvero nel 2025. Hamilton importante anche per lo sviluppo

Leggi su Oasport.it

C’è un po’ di frustrazione e non potrebbe essere altrimenti inper l’esito del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Yas Marina la vittoria del britannico Lando Norris ha assicurato il successo nel campionato costruttori per la scuderia di Woking, che dopo 26 anni è tornata a svettare tra i marchi.La Rossa si è dovuta accontentare della seconda posizione, concludendo a 14 punti dalla scuderia britannica, visti il secondo e terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz e di Charles Leclerc. Un week end complicato per la scuderia di Maranello, giunta all’ultimo round con 21 lunghezze di ritardo. A seguire, le problematiche di Leclerc, con la sostituzione del pacco batterie e le 10 posizioni di penalità in griglia, la cancellazione del suo tempo in qualifica per essere andato oltre i limiti della pista e la partenza dalla diciannovesima piazzola.