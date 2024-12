Oasport.it - F1, John Elkann: “Stagione 2024 punto di partenza per un 2025 ancora migliore”

Il Mondialedi Formula 1 si è concluso con la beffa per la Ferrari di non essere tornata a vincere la classifica costruttori dopo 16 anni. La McLaren si è imposta per 14 punti nei confronti della Rossa, ma comunque il bilancio in generale è positivo per il Cavallino Rampante che ha registrato una netta crescita in questi mesi.Il presidente della Rossa,, attraverso una nota ha rilasciato il suo commento a questo: “Congratulazioni a McLaren per la vittoria del campionato Costruttori. Per quanto ci riguarda, è stato positivo riuscire a combattere fino all’ultimo giro della gara finale. Un grande grazie alla squadra per unadavvero bella, con cinque vittorie, tra cui quelle a Monaco e Monza”.ha dedicato un ringraziamento particolare a Carlos Sainz che verrà sostituito da Lewis Hamilton: “Un ringraziamento speciale a Carlos per tutto ciò che ci ha dato in questi ultimi quattro anni.