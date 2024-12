Ilfattoquotidiano.it - Ciò che sta accadendo in Siria è fuori dagli schemi del jihadismo e del terrorismo passati

La Fenice Islamica torna a rinascere dalle ceneri del passato. Questa volta a farla rialzare è Abu Mohammed al-Jawlani, rappresentante della terza generazione di combattenti jihadisti in quel triangolo di terra vessato da decenni di guerre civili e, una lingua di deserto compresa tra il Tigri e l’Eufrate che guarda alla Turchia a Nord e all’Arabia Saudita a sud. Da queste parti, si racconta, nacque la nostra civiltà, successe agli albori delle grandi migrazioni africane, quando la pergamena della storia era ancora incontaminata. Oggi questa terra è il teatro dello scontro tra due mostruosità il regimeno di Assad e i gruppi del fondamentalismo islamico.Al-Jawlani è l’erede incontrastato dei due maggiori leader jihadisti degli ultimi vent’anni che lo hanno preceduto: il mujahedin Al Zarqawi, con il quale combatté in Iraq all’inizio degli anni 2000, e l’intellettuale/teologo al Baghdadi che ebbe modo di conoscere durante i cinque anni di prigionia in Iraq.