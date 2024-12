Secoloditalia.it - Atreju parte col botto: Bertinotti contro l’ex ad di Stellantis, Bonolis svela una proposta del Cav

Leggi su Secoloditalia.it

Debutto sotto la pioggia per la edizione 2024 di, quest’anno nella location suggestiva del Circo Massimo, con l’ormai tradizionale accensione del grande albero di Natale. Il maltempo non ha scoraggiato i militanti e semplici visitatori, che sono arrivati numerosi alla manifestazione di Fratelli d’Italia che quest’anno ha come sottotitolo ‘La via italiana’.Nei padiglioni è arrivata anche la sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento del partito, che si è concessa a diversi selfie con i sostenitori. La manifestazione, che terminerà domenica 15 dicembre con l’intervento della premier Meloni, è caratterizzata da incontri e dibattiti anche con esponenti politici dell’opposizione. Il primo giorno c’è già stato spazio perpresidente della Camera, Fausto