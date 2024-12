Panorama.it - 2024 fuga da New York

Leggi su Panorama.it

Sono le 9 e 20 di un giovedì mattina, sta per esaurirsi l’ultima ondata dei pendolari verso gli uffici di Midtown Manhattan. Il fiume di uomini e donne affolla con compostezza i vagoni della metro. Tutti immersi nelle proprie cose, in apparenza da un’altra parte. All’improvviso, il treno della linea C diretto alla stazione della 72ª West viene fermato. Dall’altoparlante il conducente dice ai passeggeri di sdraiarsi a terra: c’è stata una sparatoria sulla 69ª e un uomo armato è fuggito dentro la metro, probabilmente sta scappando lungo i binari. Attimi di panico, poi il sangue freddo dei newyorchesi ha la meglio: le porte si aprono, anche se il treno non è in stazione, e agenti di polizia guidano i passeggeri lungo la passerella di cemento alla base della galleria. Per fortuna la piattaforma è vicina, bastano pochi passi per raggiungerla e tornare in superficie.