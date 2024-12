Yulia Bruschi e la denuncia dell’ex ragazzo ferito allo zigomo | Ero in una pozza di sangue potevo rimanere cieco Lei è schedata il GF lo sa

Leggi su Open.online

è una concorrente del Grande Fratello. Ed è accusata accusata di aver lanciato un bicchiere di vetro contro il viso del suo ex, Simone Costa, provocandogli una vistosa cicatrice sullo. Per questo episodio la donna è statata. E l’uomo, alla luce anche del recente caso di due ex concorrenti Lulù Selassie e dello stalking fatto su Manuel Bortuzzo, avvisa su Fanpage che anche il programma televisivo è informato della querela depositata. «Ero in unadi»L’uomo ha confermato a Fanpage.it: «L’11 settembre era il suo compleanno e lo abbiamo festeggiato nel mio ristorante – ha dichiarato l’imprenditore di Lucca -. Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30, non ho ancora capito bene perché,si è isolata. Si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava».