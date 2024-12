Zonawrestling.net - WWE: Caos a SmackDown, Owens caccia Michael Cole e colpisce Cody Rhodes

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio didella scorsa notte, ha visto le frustrazioni di Kevinraggiungere il punto di rottura, culminando in un’intervista esplosiva trasformata in un crollo emotivo e in un attacco scioccante aha rifiutato di incontraresul ring per un’intervista programmata, insistendo invece chelo raggiungesse nella sua auto. Una volta accettata la richiesta,ha sfogato la sua frustrazione riguardo alla decisione didi allearsi nuovamente con Roman Reigns:“Non mi interessa cosa decidano di fare Jimmy e Jey Uso, ma Sami Zayn? Me ne occuperò al momento giusto. Per ora, il mio obiettivo è” ha dichiarato, chiarendo quali siano le sue priorità.La tensione è aumentata quandoha suggerito che il vero problema fosse