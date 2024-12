Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024

, il programma di interviste di successo condotto datorna nel pomeriggio di Canale 5. Tante sorprese e tante nuove imperdibili interviste a personaggi ed artisti pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima d’ora! Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda7 e, glididalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Tantissimi glial centro della puntata, a cominciare dall’attore James Franco protagonista del film “Hey Joe”. La pellicola, diretta da Claudio Giovannesi, è stata girata nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Spazio poi alla grinta ed energia di Rettore tornata con un nuovo singolo dal titolo “Disco prosecco” che anticipa l’album di inediti in arrivo a gennaio 2025.